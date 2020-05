Jovem é morto a tiros no Bairro da Pedreira em Jequié

Na manhã de hoje (09), um jovem conhecido pelo apelido de Tchê foi morto com vários tiros no bairro da Pedreira. Segundo informações preliminares, a vítima estava caminhando pela rua, quando elementos chegaram já atirando em Tchê que morreu no local.

Familiares da vítima chegaram ao local do fato logo após ao ocorrido e se depararam com o corpo de Tchê em via pública. O SAMU ainda foi chamado, mas ao chegar ao local o homem já estava morto.

A polícia Militar esteve no local onde fez rondas mas os acusados de terem praticado o homicídio não foram encontrados.

A polícia civil vai investigar o motivo que levou a morte do jovem Tchê no bairro da Pedreira.



