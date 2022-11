Jovem é morto a tiros no Bairro Joaquim Romão em Jequié

Na madrugada desta sexta-feira (25), a polícia militar foi acionada até a Rua Caramuru, Joaquim Romão. As informações davam conta de que tiros foram despadrados no local. Ao chegar os policiais encontraram o corpo de um homem caído com perfurações de arma de fogo. O SAMU foi acionado e constatou o óbito no local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e identificou a vítima como KAUÃ VÍTOR DE SOUZA, 19 anos. A polícia civil já está no caso para identificar os autores de mais um homicídio na cidade de Jequié.

