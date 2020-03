Jovem é morto a tiros no Joaquim Romão e “CURIOSOS” se arriscam sem proteção e correm para o local

Um Jovem ainda de nome Matheus Lorenzo foi morto a tiros na manhã de hoje (24), no Bairro do Joaquim Romão. Segundo informações preliminares, elementos em uma motocicleta perseguiram o jovem por várias ruas do bairro, onde na Rua Felix Batista acabaram alcançando a vítima e deflagrando vários tiros no rapaz que foi a óbito no local.

O que também chama a atenção nesse caso, além da forma bárbara que é tirada a vida humana, a falta de consciência dos curiosos que mesmo com a pandemia do Coronavírus e o alerta para ficarem em suas casas, foram até o local do homicídio. Algumas pessoas realmente perderam a noção do perigo.

