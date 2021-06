Jovem é morto com tiro as margens do Rio de Contas em Jequié

No início da tarde de hoje (23), populares que passavam as margens do Rio de Contas, próximo a Cidade Nova, em Jequié, avistaram o corpo de um homem. Imediatamente a polícia militar foi acionada e constatou que o homem já estava sem vida. O IML foi acionado e ao chegar ao local, identificou a vítima sendo JEFERSON SOUZA SANTOS, 29 anos. O jovem era residente no Cansanção e era conhecido como “Gegeu”. A vítima apresentava perfuração de arma de fogo no lado direito do crânio. A polícia civil já começou as investigações, para chegar até o autor de mais um homicídio em Jequié.

