Jovem é morto com vários tiros no Joaquim Romão em Jequié

Na noite de ontem (08), um individuo de nome Uellington Araújo Duarte de 35 anos, foi morto a tiros no Largo do Cedil, Joaquim Romão. Segundo informações, a vítima caminhava pela rua, quando elementos armados chegaram já atirando. A vítima morreu no local. A polícia militar foi ao local, fez rondas mas não conseguiu identificar os acusados do crime. Uma equipe do IML de Jequié foi ao local e recolheu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal. A polícia civil já está no caso, para identificar e prender o autores deste homicídio.

