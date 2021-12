Jovem é morto em troca de tiros com a polícia militar no bairro Cidade Nova em Jequié

No final da tarde de ontem (07), policiais militares do 19ºBPM foram informados que uma pessoa estaria armada nas imediações do bairro Cidade Nova. Após rondas, a mesma foi localizada com arma em punho e efetuou disparos contra a guarnição policial que revidou a injusta agressão de forma proporcional. Sendo prestado o socorro de imediato, encaminhando-o ao HGPV, sendo que após dar entrada, o mesmo não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Com o homem, a polícia encontrou uma Pistola PT 58, HC Plus, Taurus, Cal .380, numeração suprimida, e 14 munições no carregador. Informações: ASCOM – 19ºBPM

