Jovem é morto por arma de fogo no Jardim Eldorado em Jequié

No final da tarde de hoje (22), a polícia militar foi acionada para ir até o Jardim Eldorado, onde segundo informações, um jovem teria sido alvejado com tiros. Ao chegar ao local foi constatada a veracidade do fato. Uma unidade do SAMU foi acionada, mas chegando ao local foi constatado que o jovem já estava morto. Preposto do Instituto Médico Legal de Jequié, foram ao local juntamente com a perícia e a vítima foi identificada como sendo RAMON JESUS SOUZA, 20 anos. A vítima é natural de Minas Gerais, e até o momento não se sabe os motivos que levaram a morte de Ramon. A polícia civil vai investigar o fato, para chegar aos autores deste homicídio em Jequié. O corpo da vítima encontra-se no IML, onde será necrópsiado e entregue ao seus familiares.

