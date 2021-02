Jovem é preso duas vezes em menos de uma semana armado com arma de fogo em Jequié

Na noite de ontem (23), a Gavião 1910, ao realizar rondas na Cachoeirinha, se deparou com dois indivíduos a bordo de uma Motocicleta Pop branca de placa policial PLN – 3H75, onde foi dada a voz de parada. E ao proceder com a abordagem, foi encontrada em poder do carona (N.T.R) um revólver de marca Taurus cal .38, carregado com 06 (seis) cartuchos intactos, e mais 08 (oito) cartuchos intactos no bolso. Sendo os infratores e o material apreendido apresentado à 9° Corpim, com número de ocorrência n° 775/21.

Salientando que segundo informações colhidas na Depol, o condutor da motocicleta havia sido preso a semana passada por porte de arma de fogo e roubo a moto, sendo liberado está semana.

