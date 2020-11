Jovem é preso pela PM acusado de portar arma de fogo em Jequié

Na noite de ontem (17), uma viatura da polícia militar estava em rondas no KM 04, quando se deparou com 03 pessoas em atitude suspeitas, que ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, mas foram alcançados. Ao procederem com a abordagem, foi encontrado com um deles, um revolver calibre .38 municiado. O acusado de porte ilegal de arma, foi encaminhado até a sede da 9º Coorpin.

