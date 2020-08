Jovem é preso pela Polícia Civil acusado de roubar celulares em Jequié

Após registros de ocorrências de números: 1578-20 DRFR e 1659-20 DRFR, a equipe de investigadores, pautada em informações do CICOM e levantamento de câmeras de segurança, identificou a motocicleta usada nos crimes a partir de sua placa, bem como a pessoa de R.S.A., proprietário do veículo, que em diversas situações teve, além da motocicleta, as características física identificadas nas ações de subtrações de aparelhos celulares utilizando de violência e grave ameaça.

Mediante levantamento de dados e informações em campo, a equipe da Especializada promoveu diligências que culminaram com a prisão em flagrante de R.S.A..

Na lavratura do auto de prisão em flagrante, novamente as vítimas reconheceram com veemência, e sem sombra de dúvidas, o autor dos fatos como sendo R.S.A. que foi preso em flagrante por Roubo Qualificado e teve sua motocicleta, instrumento de ação criminal, apreendida.

As investigações indicam que R.S.A. costumava agir sozinho e em algumas vezes acompanhado, geralmente atuava em momentos pontuais, nos intervalos do seu expediente de trabalho.

A Polícia Civil salienta a importância da comunicação de todo tipo de crime ao CICOM, como também o registro do fato, por vítimas na delegacia pertinente ao respectivo crime.

