Jovem em bicicleta saca arma e deflagra tiro em homem no Bom Sossego

No início da noite de ontem (09), um homem de 56 anos foi alvejado com um tiro, disparado por um jovem que estava em uma bicicleta. Segundo informações policiais, a vítima de 56 anos, foi alvejado no braço e encaminhado para a emergência do HGPV.

Nos últimos dias, o bairro Bom Sossego, tem sido palco de violência, com tentativa de homicídios e homicídios. A polícia civil fez uma operação naquela bairro, onde apreendeu drogas, armas, e dois elementos acabaram tombando em confronto com a polícia.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários