Jovem exibe exposição de Maquetes no Museu de Jequié em comemoração aos 126 anos da cidade; ASSISTA

Em comemoração aos 126 anos do município de Jequié, o Jovem Deivison Lima, 18 anos. O mesmo é morador do Bairro Joaquim Romão e apaixonados por “Maquete”. A exposição fica no museu de Jequié até o próximo dia 27 de Outubro. Quem quiser visitar e prestigiar o trabalho, pode ir ao local. A reportagem do Jequié Urgente, conversou com Deivison Lima. O jovem falou sobre a sua paixão por maquetes e querer estudar o curso de Arquitetura. Assista entrevista logo a baixo.

