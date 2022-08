Jovem Jequieense continua desaparecida no Lago da Barragem da Pedra

Bombeiros do 8ª GBM de Jequié, vão voltar ao lago da Barragem da Pedra na manhã desta quarta-feira (10), para continuarem as buscas pela jovem Bianca, que teria desaparecido desde o último domingo (07). A informação inicial era de que a jovem estava em uma embarcação acompanhada de dois rapazes e uma amiga, quando se desequilibrou e acabou caindo na água. Nesta quarta-feira (10), já se completa três dias de buscas pelo corpo de Bombeiros de Jequié e da cidade de Vitória da Conquista, que estão no local para ajudar nas buscas. Familiares da jovem estão desesperados e acompanhando as buscas de perto. Segundo informações, as pessoas que estavam com a jovem na embarcação, já foram identificados.

