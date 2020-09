Jovem Jequieense se apresentará na Record Tv próximo dia (04).

O jovem Danilo Borges Macier, irá se apresentar próximo dia 04 de outubro, às 15: 15 no programa a Hora do Faro, no quadro Canta Comigo Teen na Record TV. Danilo tem 15 anos, e desde de muito jovem se destaca no mundo da música. Já se apresentou em programas de Tv como, Raul Gil, Domingão do Faustão, Show do Tom entre outros.

O adolescente foi morar em São Paulo com seus pais, onde infelizmente teve uma doença grave e acabou ficando 19 dias em coma. O seu pai levou para o Hospital, um CD da banda Latitute 10, que há época estava no auge do sucesso. Aquela criança frágil e debilitada acabou se apaixonando pela banda, e quando estava mais recuperado da enfermidade, começou a imitar o vocalista da banda e foi o maior sucesso em todo Brasil. Veja Vídeo logo a baixo

Conversamos com o Senhor Anailton Macier, Pai do adolescente, que não esconde a ansiedade em rever o filho nas telas próximo dia 04 de outubro. E através do nosso Blog, convidamos todos os Jequieenses para assistir a performance do jovem.

