Jovem jequieense será uma das palestrantes da Campus Party 2020

Jovem jequieense, Thaís Palma, é uma das palestrantes na Campus Party Brasil 2020

A Campus Party é a maior experiência tecnológica do mundo que une jovens geeks em torno de um festival de Inovação, Criatividade, Ciências, Empreendedorismo e Universo Digital. Ajudar a criar espaços para que a energia das novas gerações digitais encontre um lugar para reescrever o código fonte do mundo.

A jovem jequieense Thaís Palma é uma das palestrantes na Campus Party Brasil 2020. Sua primeira participação ocorre nesta quinta-feira 09/07, às 22h e amanhã 10/07 às 19 horas.

Será no palco online Joy of Life da Campus Party Brasil e ela falará sobre como nossas experiências e paixões de infância construíram o adulto que somos hoje e como isso afeta as próximas gerações.



O evento é gratuito, beneficente para o MSF (Médicos Sem Fronteiras) e 100% online e será transmitido pela plataforma oficial do evento (Campuse.ro e, nesse caso, com direito a certificado), além de pelos perfis da Campus Party no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. O evento vai até o dia 11.

Thaís Palma é produtora de conteúdo criativo digital desde 2013, diretora de Imagem Pública do Rotaract Club de Jequié (gestão 20-21); fundadora e CEO da marca @porthatil, onde cria e compartilha, no Instagram, conteúdo voltado ao público entusiasta da cultura pop, nerd e geek.



Para acompanhar as palestras Ao Vivo: clique aqui

Instagram: @ThaPalma



Matéria adaptada via: Jequié Repórter

