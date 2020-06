Jovem morre em grave acidente de moto na BR 330

Um motociclista morreu em um grave acidente na noite de ontem (22), na BR-330, próximo ao Residencial César Borges, em Ipiaú. O condutor da moto foi identificado como Jônatas da Silva Carvalho, também conhecido como Bruno, morador do distrito do Japomirim, município de Itagibá. Segundo informações apuradas no local pela reportagem do SITE GIRO Ipiaú, a vítima trabalhava numa empresa do ramo de alimentação, prestadora de serviços à Atlantic Nickel, e quando retornava para Ipiaú foi atingida por um carro e caiu na pista. De acordo com testemunhas, o motorista, não identificado, fugiu sem prestar socorro. Ainda no chão, o motociclista acabou sendo atropelado por outro automóvel.

O atropelamento foi presenciado por colegas de trabalho que pararam para sinalizar o local e prestar socorro à Bruno. O Samu foi acionado e confirmou o óbito. Atuando por alguns anos como garçom em eventos na região, o jovem era muito querido e sua morte trágica causa comoção no distrito onde morava e em Ipiaú. O Departamento de Polícia Técnica de Jequié foi acionado juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

