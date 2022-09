Jovem morto a tiros em Jequié é identificado

Na manhã desta sexta-feira (09), um homem foi morto a tiros na Rua Francisco Alves Meira, centro de Jequié. O jovem estava em baixo de um veículo fazendo reparos mecânicos, quando indivíduos chegaram e deflagraram vários tiros na vítima que morreu na hora. O Departamento de Polícia Técnica encaminhou o corpo do homem para o IML de Jequié, onde foi identificado como FABIANO SANTOS GONÇALVES, 24 anos. Segundo informações, o mesmo era residente no bairro do Joaquim Romão. A polícia civil já iniciou as investigações.

