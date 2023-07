Jovem morto a tiros em meio a festa em sítio em Jequié

Na madrugada deste sábado (29), indivíduos armados invadiram um evento que acontecia em um sítio no Curral Novo, e deflagraram vários em um jovem que acabou morrendo no local. Quem estava no local, saiu em disparada e os acusados de matarem este homem, acabaram fugindo sem deixar pistas. A polícia foi acionada juntamente com perícia, onde foi feito o levantamento cadavérico e a vítima foi identificada como Matheus Santos Souza, 26 anos. A polícia procurar os autores deste crime.

