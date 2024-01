Dois jovens morrem afogados no Rio das Contas

O jovem de 17 anos resgatado do afogamento no Rio de Contas na tarde de ontem segunda-feira, 08, acabou não reagindo as tentativas de reanimação e faleceu. O óbito foi confirmado no Hospital Geral de Ipiaú, por volta das 18h20. A informação foi confirmada ao SITE GIRO por familiares.

Lázaro juntamente com mais dois amigos tomavam banho no rio utilizando uma boia. Após o equipamento virar numa área de poço e correnteza, os três se afogaram. Um jovem de 21 anos conseguiu se apoiar numa pedra e saiu em busca de socorro para os outros dois colegas.

Lázaro foi encontrado poucos minutos depois, aparentemente sem os sinais vitais. Após a chegada do Corpo de Bombeiros e com apoio de socorristas do Samu, ele ainda, supreendentemente, apresentava condições de sobreviver, sendo encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu.

o corpo do segundo jovem, foi encontrado na manhã desta terça- feira, cerca de 500 metros do local do desaparecimento. O Departamento de Polícia Técnica, foi acionado para fazer a retirada do corpo, onde será trazido para o IML de Jequié.

