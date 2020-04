Jovem professor comete suicídio na cidade de Maracás

Foi encontrado na manhã de ontem (20), o corpo do jovem professor Dam Dia, de apenas 28 anos. Segundo informações, o jovem sofria de depressão há algum tempo e sempre escrevia algo relacionado a tristeza em suas redes sociais.

A polícia militar foi acionada e chegando na sua residência na Rua José Raimundo Santos, encontrou o corpo pendurando em uma corda. Os peritos do IML de Jequié foram acionados e se desolaram até a cidade de maracás onde encaminharam o corpo do jovem para necropsia.

O jovem Dam Dias era bastante querido na cidade de Maracás, onde lecionava em um Colégio da rede estadual onde várias pessoas prestaram homenagem ao jovem nas redes sociais.

Em uma das ultimas postagens do jovem Dam Dias no facebook no ultimo dia 22 de Março, ele falava da depressão e o momento difícil que vinha vivendo. Veja a mensagem logo abaixo.

“Odeio me olhar no espelho e perceber que sou o culpado por tudo aquilo que eu sou…

Para aqueles que tem amigos com ansiedade e depressão, mandem mensagens, fiquem do lado, não é fácil conviver com tudo isso sozinho”

