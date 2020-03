Jovem que deixou o Conjunto Penal de Jequié é morto a tiros

Um homem foi morto a tiros na tarde de (27), por volta das 14h45, na Rua Joanito Rocha Sales, no Residencial César Borges, em Ipiaú. Segundo o site Giro em Ipiaú, a vítima estava empurrando uma bicicleta, na companhia da mulher e um bebê recém-nascido, quando foi abordada por dois indivíduos a pé, um deles com a arma de fogo, que em seguida efetuou os disparos, executando Lucas Ferreira Alves, 24 anos. A dupla fugiu em seguida. A mulher e a criança não se feriram. A Polícia Militar chegou ao local e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que encaminhou o cadáver ao IML de Jequié.

Lucas era morador do bairro Aparecida e já tinha sido preso em 2018, acusado de roubo no distrito do Japomirim, conforme publicação do site local.

Segundo populares, ele saiu recentemente do Conjunto Penal de Jequié. Esse é o segundo homicídio da semana, o quarto do ano. Todos registrados desde o último dia 20 de março. Foto: Giro Ipiaú