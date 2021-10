Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em matagal na cidade de Jaguaquara

O corpo de um jovem de 16 anos foi encontrado no final da tarde deste domingo (10), em um matagal, na região do Parque de Vaquejada Miguel da Hora, em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, Sudoeste baiano.

Wesley Santos de Jesus estava desaparecido há alguns dias, segundo registros da Polícia Técnica de Jequié, que foi acionada pela Polícia Militar para a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime, que será investigado pela Delegacia Territorial. Ao realizar os serviços periciais no local, a Polícia Técnica constatou que o corpo estava apresentando perfurações à bala. O caso já foi comunicado aos familiares da vítima. Informações: Blog Marcos Frahm

