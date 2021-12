Jovem que pulou da Pedra do Curral Novo morre no HGPV

Foi constata a morte cerebral do jovem FELIPE SOUZA CARDOSO, de apenas 17 anos. Felipe acabou pulando da Pedra do Curral Novo na última semana. O jovem ainda chegou a ser socorrido por uma unidade do SAMU até o Hospital Prado Valadares. Na manhã de ontem (29), foi constata a sua morte encefálica. Seus familiares em um gesto de amor ao próximo, autorizou a doação dos órgãos do jovem. 07 órgãos foram doados e vão salvar vidas no estado da Bahia e Rio de Janeiro. O corpo do jovem foi liberado para os familiares no final da tarde de ontem (29).

Comentários no Facebook:

Comentários