Jovem que sofreu acidente de moto na BR 330 morre no Hospital Prado Valadares

Um acidente ocorrido na tarde da última sexta-feira (28), na BR-330, vitimou um jovem de Jitaúna quando trafegava pela região do Cajueiro no sentido Jequié. Segundo informou o Blog Jitaúna em Dia, a moto era conduzida por Mario Alves, 41 anos, e tinha como carona o seu sobrinho Vitor dos Santos Galvão que não resistiu aos graves ferimentos. Ele faleceu após ser socorrido e ficar dois dias na UTI do hospital Prado Valadares. Vitor morreu na madrugada de domingo (01/03). Já Mario teve ferimentos na região das costelas e segue em observação na unidade hospitalar. De acordo as informações, o condutor Mario perdeu o controle do veículo após um carro forçar uma ultrapassagem no local. O acidente será investigado pela Polícia. Informações: Jitaúna em Dia

