Jovem que teve a Síndrome de Guillain Barré teve alta hospitalar e o Jequié Urgente foi visitar. ASSISTA VÍDEO

No último dia 27 de Janeiro, nossa reportagem foi acionada pela família do jovem Dionatas Santana, 27 anos, que foi diagnosticado com a Síndrome de Guillan Barré e estava esperando uma regulação para a Salvador.(LEMBRE AQUI)

Poucas horas depois da nossa reportagem, a família do jovem conseguiu a transferência e o jovem seguiu para Salvador, onde ficou internado até o último domingo (14), onde teve alta hospitalar. Nossa equipe voltou a casa da família, onde conseguimos realizar mais um pedido da família e fazer a vida do jovem menos sofrida, conseguindo uma cadeira de rodas para o mesmo. Queremos agradecer a senhora EDILENE ANJOS, residente no Conjunto Habitacional Vida Jequié, que doou a cadeira para o jovem Dionatas. Agradecemos também em nome da família, todo o apoio dado pela equipe do Hospital Geral Prado Valadares.

Dionatas e sua família, ainda precisam muito da ajuda de todos nós. Assista ao vídeo e veja a emoção do jovem e da sua família. Clique aqui e assista

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários