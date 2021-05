Jovem tem mal súbito e morre no Campo do Cururu no Joaquim Romão em Jequié

Na noite de hoje (25), por volta das 21 horas, um jovem acabou tendo um mal súbito e faleceu jogando futebol. O caso aconteceu no Campo do Cururu, no bairro do Joaquim Romão. O SAMU foi acionado e chegou ao local juntamente com a polícia militar, onde tentaram por mais de 30 minutos reanimar o jovem que não resistiu e morreu. O jovem de pré nome Hualdo, era conhecido como Aranha, morava no Alto da Bela Vista, Joaquim Romão e estava na posição de goleiro na hora do ocorrido. Com esse já é a segunda pessoa que tem um mal súbito no Campo do Cururu e morre. Deixamos aqui as nossas condolências aos amigos e familiares do jovem.

