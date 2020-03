Jovem tenta suicídio em ponte e é impedido por populares

Na manhã desta terça-feira (24), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer um homem que, de acordo com informações de testemunhas, teria tentado cometer suicídio por enforcamento. Ele teria colocado uma corda em volta do pescoço, para em seguida tentar joga-se da ponte. O homem foi impedido por transeuntes, que pediram ajuda ao Samu. O caso aconteceu nas imediações da ponte Francisco Lacerda, que liga o Centro de Itabuna e o bairro Mangabinha à rotatória de acesso aos bairros São Caetano, Banco Raso e Jardim Vitória. Uma equipe da Sesttran também esteve no local, e organizou o tráfego, que ficou intenso na localidade. Muitos curiosos aglomeraram-se e acompanharam os procedimentos de socorro ao homem, cuja identidade não foi divulgada. Informações e Foto: Verdinho Itabuna

