Jovem vítima de acidente não resiste e morre no Hospital Geral Prado Valadares

Faleceu no início da tarde de hoje (28), o jovem Gabriel Costa Silva, 15 anos. O jovem se envolveu em um grave acidente na tarde de ontem (27), quando um veículo colidiu violentamente na motocicletas que o jovem pilotava. Seu corpo está no Instituto Médico Legal de Jequié, onde passará por necropsia e em seguida será liberado aos seus familiares para velório e sepultamento. A redação do blog Jequié Urgente, se solidariza com a família do jovem Gabriel, que residia na Cachoeirinha, em Jequié.

