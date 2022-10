Jovens de 16 e 24 anos foram mortos a tiros em Jequié

Na manhã de ontem (13), dois homens foram mortos a tiros em Jequié. No Residencial Colina, no Cansanção e outro no bairro do Curral Novo. O jovem de iniciais A.S.P de 16 anos, estava sentado no Residencial Colina, quando elementos armados chegaram e deflagraram vários tiros no mesmo, que morreu no local.

Já no Bairro Curral Novo, um jovem de 24 anos estava dentro do banheiro de uma residência, quando elementos armados invadiram o local e mataram o rapaz de iniciais W.S.O. Nos dois casos os policiais militares foram ao local, os individuos acabaram fugindo. A polícia civil já está investigando ambos os casos.

