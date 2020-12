Jovens pedem a reinauguração da Quadra de Esportes Waldomiro Borges no Joaquim Romão

Já já dois anos que a Quadra de Esportes Waldomiro Borges, no Joaquim Romão, está em reforma. A obra de colocação de um novo piso, e cobertura da mesma, estava prevista para terminar em Abril do ano de 2019, mas até a data de hoje 22.12.2020, a reforma não foi concluída e os jovens estão cansados de esperar. O prefeito do município anunciou que a reinauguração, será no dia de ontem (22), mas de uma hora para outra o evento foi cancelado. Os jovens que gostam do esporte, pegaram as traves de futebol do Colégio Presidente Médice, e colocaram no local. Com a resposta, a prefeitura municipal de Jequié.

