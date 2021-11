Jumento é morto com tiro na zona Rural de Jequié

Moradores da Volta do Rio, zona rural de Jequié, entraram em contato com a redação do Blog Jequié Urgente para narrar um fato que deixou muita gente indignada e revoltada com o ocorrido. Segundo informações de alguns moradores, que preferiram não se identificar, um Jumento teria sido baleado com um tiro de arma curta e morreu. Os moradores disseram que o animal ainda conseguiu andar por alguns metros e acabou morrendo. Nas fotos é possível ver o local onde o Projetil de arma de fogo acertou o animal. Os moradores ainda denunciam que não é a primeira vez que tiros são disparados e atingem animais na localidade.

Eles ainda denunciam que dezenas de pessoas saem da cidade de Jequié vão ao local nos feriados e fins de semana, para beberem e ouvir som automotivo em alto volume. Os moradores pedem para que a polícia militar, façam rondas principalmente nos fins de semana e feriados. O fato aconteceu na tarde do ultimo feriado, 15 de Novembro.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários