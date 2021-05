JUSTA HOMENAGEM: Depois de 25 anos de serviços prestados a comunidade o 1º SGT Almeida do 19ºBPM vai para reserva

Na tarde de ontem (25), a Companhia de Emprego Tático Operacional – CETO, do 19º BPM, rendeu homenagens ao 1º SGT PM ALMEIDA, que deixa o serviço ativo da Polícia Militar da Bahia e passa à Reserva Remunerada.

O evento contou com a participação do TC PM Elbert Vinhático, comandante do 19º BPM, bem como do CAP PM Michel Nascimento, chefe imediato do militar.

SGT ALMEIDA adentrou na Corporação em 1996 e foi apresentado nesta Unidade no ano de 1997, servindo em grande parte desse tempo na *CETO*, onde prestou relevantes serviços à sociedade regional.

Formado na “Pedra do Cavalo”, no município de Governador Mangabeira, ALMEIDA foi promovido a Sargento em 2019, no 9º BEIC, onde foi destaque por mérito intelectual, ficando em 1º lugar da turma.

“Nós o convidamos para agradecer pelo excelente serviço prestado à nossa Companhia e para reafirmar nosso compromisso de estar sempre por perto, retribuindo todo o ensinamento que ele deixa para os colegas. É membro de nossa família!” ressaltou CAP Michel. Informações: ASCOM/19°BPM

Nós do Blog Jequié Urgente, desejamos que o SGT Almeida, aproveite bastante a sua merecida reserva. Ao longo desses quase 20 anos de reportagem, tanto no rádio como no blog Jequié Urgente, tivemos o privilégio de encontrar há época o SD Almeida, em várias ocorrências, e ele sempre muito solicito e bastante educado com a imprensa. BOA SORTE SGT ALMEIDA

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários