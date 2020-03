Justiça nega habeas corpus à Cigano acusado de matar comerciante

O Desembargador Aliomar Silva Brito, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), indeferiu, nesta terça-feira (03), um habeas corpus impetrado por Laelson da Costa Dantas, vulgo Laércio Cigano, acusado de matar a tiros o comerciante ubatense Danilo Ribeiro Morais, de 23 anos.

Na solicitação, a defesa de Laércio argumentava que houve coação ilegal, violação de direito e solicitava a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Após analisar o pedido, anotou o magistrado na decisão: “Da análise dos argumentos e dos documentados aportados pela impetrante no presente Writ, estes não apresentam a força probante necessária, de forma a comprovar a coação ilegal e a violação a direito do paciente, porquanto não vislumbro, de plano, as ilegalidades suscitadas. […] Diante de tudo quanto exposto, indefiro a liminar”, destacou. Com a decisão do TJ-BA Laércio continua considerado foragido da Justiça. Informações e Foto: Ubatã Notícias

