Justiça suspende comícios, carreatas e arrastões por 15 dias na cidade de Itaquara

Eventos políticos que promovam aglomerações como comícios, reuniões, carreatas e arrastões foram proibidos pelos próximos 15 dias, em Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, para evitar o avanço do contágio pelo novo coronavírus. A decisão foi tomada nesta terça-feira (06), em acordo com representantes de partidos e coligações que disputam à Prefeitura, e que participaram de uma reunião com representantes do da Justiça Eleitoral e do Ministério Público, conforme apurou o Blog Marcos Frahm.

As visitas as residências, estão autorizadas, desde que não gerem aglomerações e só poderão ser empregados dois veículos nas visitas com 05 integrantes em cada automóvel. A utilização de carro de som também está vedada. A juíza eleitoral Andrea Padilha Sodré Leal Palmerella destacou que a intenção do encontro com os políticos era tentar compatibilizar a propaganda eleitoral no município e a pandemia do novo coronavírus, uma vez que os eventos de campanha demonstraram claramente as pessoas sem qualquer tipo de proteção ou respeito ás normas sanitárias do Governo do Estado, o que para a Magistrada aumentaria a probabilidade de crescimento da curva de contágio do vírus em Itaquara, que até esta terça contabilizava 81 casos e 1 óbito por Covid-19.

O representante do MP, o promotor de Justiça Lúcio Meira Mendes considerou ”um absurdo” o ato de campanha realizado no último final de semana e que viralizou nas redes sociais.

No domingo (4), um ato representando a candidatura à reeleição do prefeito Marco Aurélio Costa (PSB) gerou aglomeração nas vias públicas, com apoiadores saindo às ruas, muitos dos quais sem fazer uso de máscara. O candidato, que chegou a ser carregado nas costas por alguns de seus simpatizantes sem máscaras teria alegado que o ato foi espontâneo e que ele usava mascara no momento da aglomeração, conforme mostram as imagens que circulam nas redes sociais.

A reunião com o Judiciário e MP determinou novas regras de comportamento no período eleitoral, pelos próximos 15 dias. Além de Marco Aurélio, disputam as eleições 2020 em Itaquara: Leonardo Barreto do PP e Anderson Oliveira do PTC, que também participaram da audiência. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

