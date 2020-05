Laboratório estadual em Jequié inicia testes moleculares para Covid-19

Mais um laboratório público estadual entrou em operação, realizando testagens do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para a detecção do genoma viral do coronavírus (Covid-19). O secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, esteve no município de Jequié nesta sexta-feira (15), onde visitou a unidade, que está localizada dentro do Centro de Referência em Doenças Endêmicas Pirajá da Silva.

De acordo com o secretário, “a unidade tem capacidade de realizar até 1.080 exames por mês, sendo referência para casos graves e óbitos da região. Já os exames de rotina continuarão indo para Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA), em Salvador, cuja capacidade de análise é superior a mil amostras por dia”, afirma Vilas-Boas.

O laboratório em Jequié se junta às unidades de Vitória da Conquista e Barreiras, que iniciaram a testagem molecular nesta semana. Ainda serão implantados laboratórios em Paulo Afonso e Porto Seguro. “Tem sido feito um esforço enorme do governador Rui Costa para adquirir máquinas e insumos para ampliar e descentralizar a testagem da população”, ressalta o secretário. Informações e Foto: Ascom Sesab

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários