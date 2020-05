Ladrões arrobam barracas na Praça da Bandeira

OS proprietários de duas barracas de lanches na Praça da Bandeira no centro de Jequié, tomaram um susto ao chegar hoje pela manhã e perceberem que os estabelecimentos foram arrombados.

Entivemos no local e conversamos com os proprietários que estavam bastante chateados com o prejuízo. Isso porque, os elementos acabam danificando o local para poder adentrarem. A informação que obtivemos no local por um dos proprietários, é que a polícia militar estava passando pelo local na hora do acontecimento e acabou prendendo um dos elementos.

Essa não é a primeira vez que barracas são arrombadas na Praça da Bandeira. Fotos: Jequié Urgente

