Ladrões continuam atacando e roubando bateria de caminhões em Jequié

Na madrugada desta sexta-feira (21), ladrões roubaram a bateria de um caminhão, que estava estacionado na Rua Maria Eça, Caixa D’água. O proprietário do veículo está revoltado, pois tira o sustento da família através do veículo e agora está no prejuízo. A polícia civil já está investigando e inclusive averiguando câmeras de segurança. Vale salientar, que a pessoa que comprar produtos de roubos ou furtos, também será autuado pelo crime de receptação. O furto de baterias em Jequié, tem acontecido com frequência. Inclusive caminhões que ficam estacionados em ruas da cidade.

