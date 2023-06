Lafaiete Coutinho recebe título de Transparência sobre gasto nos Festejos Juninos

A cidade de Lafaiete Coutinho recebeu o Título de Transparência sobre gastos dos festejos juninos nos anos de 2022/2023. A entrega do título aconteceu na cidade de Salvador, em audiência pública realizada pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios.

Representando o município esteve presente o Controlador interno da prefeitura Victor Castro, que recebeu o título das mãos do Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Mais de 170 cidades na Bahia enviaram planilha de investimento relativo as festividades, receberam o título de transparência.

Com isso o prefeito do município de Lafaiete Coutinho, João Véi, mostra o trato com o dinheiro público. Este ano, o São João de Lafaiete Coutinho, vai contar com grandes atrações como Limão com Mel, Rasta Chinela, Luan Estilizado, Edu e Maraial dentre outras.

