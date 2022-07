Lafaiete Coutinho recebeu nova Delegacia Territorial da Polícia Civil

Os mais de 3,6 mil baianos que vivem no município de Lafaiete Coutinho, na região de Jequié, receberam um pacote de ações do Estado da Bahia. Entre as iniciativas, uma nova Delegacia Territorial da Polícia Civil foi entregue e a licitação para a construção de uma nova unidade da Polícia Militar foi autorizada. Também foi autorizado um convênio com o município para construção de uma areninha esportiva com campo Society, na sede da cidade, pela Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), órgão ligado à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O governador Rui Costa participou da solenidade.

Uma ordem de serviço vai permitir a instalação de um mini campo sintético, em uma área próxima ao fundo da Unidade de Saúde da Família Carlos Silveira de Andrade. Outro convênio foi firmado entre a Conder e a Prefeitura para construção de muro e iluminação no Parque do Vaqueiro. Por fim, foi formalizada mais uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) para reforma e ampliação do Mercado Municipal.

Delegacia

A nova delegacia atende às necessidades da Polícia Judiciária. A edificação é composta por uma sala de meios, onde são guardados com segurança armamentos e objetos apreendidos, e um local especializado para o cartório. A unidade é equipada para proporcionar assistência individualizada à vítima, não havendo mais o atendimento em balcão.

A unidade também conta com novos computadores e todo o procedimento policial será eletrônico. Com isso, o inquérito, desde o boletim de ocorrência até a apuração, será feito de forma digital. Informações: GOVBA/ FOTO: Manu Dias

