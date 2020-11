Lagedo do Tabocal – Em três meses, mais de 150 pessoas já fizeram seu RG sem sair da cidade

A gestão da Prefeita Mariane Fagundes (PSD), é um bom exemplo para toda região, e nesta semana, o Serviço de Identificação do Município, mostrou por meio de relatório, que mais de 300 munícipes não precisaram sair da cidade para terem o seu RG, documento mais requisitado para apresentação do cidadão no seu dia-dia.

De acordo com a prefeita Mariane Fagundes (PSD), ao assumir a gestão desde 2017, o serviço foi melhorado e ampliado, contemplando até o presente momento, centenas de Lagedenses, que antes tinham que buscar esse atendimento em Maracás ou Jequié, gerando custos e muita dor de cabeça.

O local também é responsável pelo alistamento militar dos jovens da cidade, e todo atendimento é feito por um funcionário do município, responsável em coletar os dados dos usuários para posterior entrega dos documentos, com segurança e rapidez. Informações e Foto: ASCOM: Prefeitura de Lagedo do Tabocal

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários