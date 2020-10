LAGEDO DO TABOCAL: Mais um sonho é realidade, entrega do Salão Comunitário no Charco

A prefeitura de Lajedo do Tabocal mais uma vez atende aos apelos da comunidade e entrega o Salão Comunitário do Charco, totalmente reformado e requalificado com recursos próprios. A solenidade de entrega seguiu todos os protocolos exigidos pela OMS e poucas pessoas puderam estar presentes.

A prefeita Mariane Fagundes estava acompanhada do assessor de gabinete Miraiton Andrade, dos secretários de infraestrutura, Gesival Santiago (Pepeta), de administração, Fábio Galvão, de Finanças, Neiva Campos, e representando a comunidade, o líder comunitário e agente de saúde, Ivanósio Barros, que recebeu das mãos de Mariane Fagundes a chave do equipamento público. O presidente da Associação do Povoado do Charco, Francisco Santos Barros, acompanhado de outros três moradores, representaram toda a comunidade.

Ao usar a palavra, em um breve discurso, a prefeita Mariane Fagundes destacou a importância do espaço para eventos sociais e comunitários, possibilitando o pleno exercício da cidadania de todos que ali residem.

Uma demanda atendida pela prefeitura foi destacada pelos líderes comunitários, a instalação da bomba d’ água, que melhorou o abastecimento, mas que ainda é insuficiente para resolver totalmente a situação do abastecimento em sua plenitude. Diante do quadro apresentados pelos moradores, Mariane Fagundes autorizou o Secretário de Administração Fábio Galvão, a buscar os meios legais necessários para instalar um reservatório de 15 mil litros de água para tratar a água que chega até as residências, acabando definitivamente com o problema e garantindo uma qualidade de vida a todos. Informações e Fotos: ASCOM Prefeitura de Lajedo do Tabocal

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários