Lagedo do Tabocal – Prefeita Mariane Fagundes (PSD), entrega mais quatro escolas reformadas

A 8° cidade com o melhor IDEB da Bahia e 1° no Vale do Jiquiriçá, não para de investir na educação do Município. Na tarde desta terça (24/11), mais quatro escolas foram entregues à comunidade, totalmente reformadas e equipadas.

Acompanhada da Secretária de Educação do Município, Genilza Meira a prefeita Mariane Fagundes (PSD), fez uma visita técnica e entregou mais 04 unidades escolares no município, representando um ganho pedagógico imensurável na educação da comunidade. As entregas não tiveram a presença da comunidade ou aglomerações, seguindo os protocolos de segurança da OMS (organização mundial da saúde).

A cidade de Lagedo do Tabocal é o maior exemplo na região quando o assunto é aplicação dos recursos públicos de forma responsável em prol da coletividade.

Mesmo com os investimentos na reforma das escolas, a gestora ainda vai deixar valores em caixa para seu sucessor a partir de janeiro de 2021.

