Lago da Barragem da Pedra em Jequié aumenta o nível e vertedouro é aberto: VEJA VÍDEO

A equipe de reportagem do Blog Jequié Urgente, esteve na tarde de hoje (07), no lago da Barragem da Pedra, em Jequié, onde constatamos que o nível de água aumentou consideravelmente. O vertedouro (sangrador), está aberto diariamente soltando água.

Informamos a população de Jequié, que não acreditem em “BOATOS”, ou FAKE NEWS. Sempre que é época de chuvas, surge boatos de que a barragem pode estourar a qualquer momento. Se por ventura a CHESF for soltar água pelas comportas hidráulicas, será enviado um comunicado a imprensa regional, avisando sobre os perigos das pessoas ficarem as margens do Rio das Contas. VEJA VÍDEO DO LAGO DA BARRAGEM DA PEDRA, NA TARDE DESTE SÁBADO DIA 07 DE NOVEMBRO.

