Lagoa do Derba continua com nível das águas alta e ruas estão interditadas; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente esteve na Lagoa do Derba na tarde de ontem (04), onde observamos que o nível das águas continuam alta e várias ruas estão interditadas para passagem de veículos e até pedestres. A Rua Antônio Brandão, que da acesso ao Condomínio Vivendas do Bosque e a da acesso também a várias ruas transversais, continua inundada de água. Alguns moradores relataram para a reportagem, que já há alguns dias estão sem poder tirar veículos da garagem por causa do nível das águas. A prefeitura de Jequié, enviou um máquina retroescavadeira para o local, onde ela permanece trabalhando para escoamento da água.

