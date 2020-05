Lajedo do Tabocal chega a 05 pessoas infectadas pelo Covid-19

O município de Lajedo do Tabocal registrou nesta quinta-feira (07) a ocorrência de quatro novos casos de coronavírus, totalizando 05 pessoas infectadas pela doença.

Com isso, o número de pessoas que contraíram o vírus no território Vale do Jiquiriçá, entre Lajedo, Maracás, Jaguaquara, Cravolândia e Amargosa é de 18, com cerca de 09 casos curados.

A Prefeitura, através de boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde revelou o aumento de casos.

Contudo, na publicação, não há detalhes sobre as vítimas. A prefeita Mariane Fagundes determinou o bloqueio das entradas de Lajedo, desde o início da pandemia, e a estão pública local realiza barreira sanitária na principal via de acesso a cidade. Informações: Blog Marcos Frahm

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários