Lajedo do Tabocal: Promessa cumprida! A Rua José Francisco Fontes está Pavimentada

A Prefeita Mariane Fagundes (PSD) cumpre mais uma promessa ao povo de Lajedo do Tabocal e entrega a pavimentação da Rua Jose Francisco Fontes, bairro Cenas, principal acesso ao Hospital Municipal Álvaro Vasconcelos Fagundes.

A comunidade reconheceu o valor da obra para o bairro e todos ficaram satisfeitos. ¨Estou muito feliz e grata a Deus pela oportunidade de entregar aos moradores esta obra de grande importância, essa rua foi fruto dos inúmeros pedidos dos moradores, sou grata a Deus por ter me dado o privilégio de honrar a minha palavra, prometi e cumpri”, ressaltou Mariane Fagundes, com lágrimas nos olhos.

A obra está orçada em R$ 286.171,66 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos). Os recursos foram obtidos por meio da receita dos cofres públicos do município no valor de R$ 117.671,83 (cento e dezessete mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) e da emenda do ex-senador Walter Pinheiro (PT) no valor de R$ 168.499,83. Também é salutar registrar a luta incansável do deputado estadual Euclides Fernandes para que os trâmites burocráticos fossem agilizados e tudo transcorresse com maior celeridade.

A prefeita Mariane Fagundes falou à nossa equipe sobre seu compromisso com o povo da cidade de Lajedo do Tabocal, ¨teremos outras obras para entregar até o final do nosso mandato, umas em fase final, outras já concluídas.

Fonte: ASCOM da Prefeitura de Lajedo do Tabocal

Comentários no Facebook:

Comentários