Lajedo do Tabocal recebe ambulância, fruto de emenda parlamentar do então deputado estadual, Zé Cocá

O fortalecimento dos municípios do Médio Rio das Contas e do Vale do Jiquiriçá, a partir da ampliação dos serviços de saúde e de infraestrutura, é parte de uma pauta importante, que vem sendo levantada regionalmente pelo secretário de Governo de Jequié, Hassan Iossef, que nesta quarta-feira, 29, participou da solenidade de entrega de uma nova ambulância para a cidade de Lajedo do Tabocal. O evento, realizado no município de Ipiaú, contou com as presenças do governador Rui Costa, da primeira-dama, Aline Peixoto, do senador Jaques Wagner, do autor da emenda, Zé Cocá, que é prefeito de Jequié, do prefeito Marquinhos Sena, de Lajedo do Tabocal e demais autoridades políticas.



Adquirida através de emenda parlamentar do então deputado estadual, Zé Cocá, o novo equipamento chega para reforçar a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Lajedo, que conta com cerca de 9 mil habitantes e vem se esforçando na melhoria do atendimento de Saúde. Na entrega do veículo, Hassan destacou a importância do novo veículo zero quilometro nas ações de saúde.



“Entre as muitas lutas do prefeito Marquinhos Sena está a modernização e ampliação dos serviços de saúde em Lajedo do Tabocal. Sabemos que não é uma coisa simples e que teremos muita coisa pela frente, ainda, principalmente após esses problemas ocorridos na Bahia, com o desastre das chuvas. Mas, graças a Deus, contando com o apoio de Zé Cocá, quando estava ainda na Assembleia Legislativa, Lajedo conseguiu adquirir esta moderna e equipada unidade móvel de saúde, representando não só uma conquista para a cidade, mas sobretudo para a população, que eu tenho certeza, fará muito bom uso, por meio dos atendimentos que passarão a ser ofertados.”, destacou Hassan.

