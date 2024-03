Lamborghini é interceptada pela PRF após passar em 2 praças de pedágio na BR 324 sem pagar a tarifa

Policiais rodoviários federais interceptaram uma Lamborghini conversível de cor vermelha transitando na rodovia com diversas irregularidades de trânsito. A ação teve início na manhã de ontem terça-feira, 27 de fevereiro.

Tudo começou quando funcionários da praça de pedágio da concessionária que administra a BR 324 acionaram a PRF informando sobre um motorista de um carro de luxo que havia evadido os pedágios de Simões Filho e Amélia Rodrigues sem pagar as tarifas.

Com base nas informações, os PRFs fizeram diligências e intensificaram a vigilância no trecho. Foi montado um ponto de bloqueio na BR 101 e na altura do Km 265, em Santo Antônio de Jesus, os policiais conseguiram interceptar a Lamborghini.

A equipe descobriu também que o motorista não possuía CNH e que o veículo estava sem as placas de identificação.

Diante das infrações de trânsito apresentadas, os PRFs emitiram as notificações previstas no inciso IV do art. 230; inciso I do art. 162 e mais o art. 209 todos amparados na Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quais sejam:

Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação;

Dirigir veículo sem possuir CNH;

Evadir-se da cobrança pelo uso de rodovias e vias urbanas para não efetuar seu pagamento.

As multas somaram quase R$ 1.500,00. O carro foi recolhido ao pátio da PRF e só será liberado após a regularização.

A PRF alerta que reforçou o policiamento na região, inclusive com policiais estrategicamente concentrados em trechos das rodovias sob circunscrição da Delegacia de Simões Filho, realizando o patrulhamento preventivo e o policiamento ostensivo, para coibir condutores agindo com imprudência, falta de cuidado e desrespeito às Leis de Trânsito, com foco principal de garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

