Lançamento da 42ª Expo Jequié aconteceu em Jequié. Expectativa para evento é grande na cidade. ASSISTA

Na noite de ontem (14), aconteceu o lançamento oficial da 42ª Expo Jequié que acontecerá de 20 à 28 de maio no Parque de Exposições Luiz Carlos Braga. Na solenidade de lançamento, estavam presentes, representantes da área de segurança, representantes políticos de Jequié, a imprensa e alguns empresários do município. vale salientar que além de ser a 42ª Expo Jequié, esta próxima edição será a 19ª Exposição Nacional. A reportagem do Blog Jequié Urgente esteve presente, onde entrevistou o presidente do Sindicato Rural de Jequié, o senhor Erivã Ribeiro, que garantiu que em mais um ano, como os outros anos a frente da sua presidência, vai se esforçar ao máximo para levar entretenimento, diversão e gerar bons negócios no mundo agropecuário. Falou também ao Jequié Urgente, o prefeito do município de Jequié, Zenildo Brandão ( Zé Coca), onde mais uma vez reafirmou o compromisso da prefeitura de Jequié, em apoiar o evento e garantiu que estará sempre apoiando o evento. Zé Coca, também cobrou mais apoio do governo estadual e federal, tanto no evento, como também em investimentos na área rural do município de Jequié. ASSISTA ENTREVISTA LOGO ABAIXO

