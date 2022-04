Larco investe R$ 150 milhões em nova transportadora de combustíveis

Com o objetivo de suprir a carência do mercado nacional de logística de combustíveis, a distribuidora Larco investiu R$ 150 milhões na abertura da mais nova empresa integrante do grupo, a Transprex. Especializada em transportes de produtos líquidos a granel, entre combustíveis e químicos, esta nova operação é responsável por levar os produtos Larco até as bases de distribuição do grupo , bem como realizar os carregamentos de outras empresas, de forma rápida e eficiente. Com o início do funcionamento previsto para este mês de abril, a Transprex gerou 100 empregos diretos e 200 indiretos. “Estamos oferecendo uma melhor performance, aumento de produtividade e entrega com qualidade, atributos que conferiram à Larco uma história de 22 anos de sucesso, completados em fevereiro”, declara o diretor de Operações da distribuidora de combustíveis, Márcio Sales. Por Taianara Carvalho

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários